Lazio, 77 anni fa nasceva Battisti: il ricordo della società

Battisti è personaggio ormai scolpito nel mondo Lazio. Oggi avrebbe compiuto 77 anni, la società ci ha tenuto a ricordarlo: "Un giorno speciale per la musica e non solo. Oggi infatti avrebbe compiuto 77 anni uno dei più grandi cantautori della canzone italiana e non solo, Lucio Battisti. Un cantante immortale, con i suoi brani che hanno fatto innamorare generazioni passate e presenti. Battisti era anche un grande tifoso della Lazio, 'I Giardini di Marzo' fanno cantare ogni sostenitore biancoceleste al fischio finale delle partite della squadra di Inzaghi all'Olimpico. Cieli immensi e immenso amore: tanti auguri, grande Lucio"

