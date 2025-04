Lazio, a Pellegrini il premio Premio Fair Play: il motivo è nobile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Pellegrini ha ricevuto a Formello il Premio Fair Play del Panathlon International Club Junior Roma per la sua azione di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Il terzino è stato premiato “per aver interpretato al meglio i valori dell’etica sportiva quando, in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin, è stato il primo calciatore professionista ad esporsi sui social network contro la violenza sulle donne, avvalendosi della sua notorietà per esortare le nuove generazioni a costruire relazioni umane basate sull’amore, sul rispetto e sull’educazione”. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal presidente fondatore Panathlon International Club Junior Roma Lorenzo D’Ilario, accompagnato nell’occasione dai soci Giosuè Cuciniello e Alessandro Ventola.

“Sono onorato di ricevere questo riconoscimento - ha dichiarato il biancoceleste - per il quale ringrazio il Panathlon International Club Junior Roma. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia che mi ha trasmesso certi valori e non smetterò mai di testimoniare il mio rispetto per le donne e per il prossimo. Spero che questa occasione possa servire a sensibilizzare quanti più giovani possibile”.

Questo l’appello del giocatore lanciato in quell’occasione: “Insegnate l’amore ma quello vero. Bisogna riacquisire dei valori che la nostra società ormai non ha più nemmeno nel vocabolario, come il rispetto e l’educazione. Non mi sono mai espresso su situazioni al di fuori del mio lavoro ma questa volta non ce la facevo a restare in silenzio. Basta”. Le sue parole risuonano in questi giorni più che mai necessarie.

