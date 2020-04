Lazio, Acerbi ringrazia i medici: "Profonda stima per voi" - FOTO

La vera partita da giocare, in questo momento, è quella contro il Coronavirus. I veri eroi sono quelli in prima linea, che ogni giorno lottano per la salute dei cittadini. Loro sono in campo per la gara più importante, e alcuni hanno deciso di farlo portando il nome dei propri beniamini. Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ha infatti pubblicato su Instagram una foto che ritrae due medici in corsia. Sul camice di uno appare il nome di Immobile, dell'altro proprio quello di Acerbi. Questo non poteva che suscitare emozione nel leone biancoceleste, che subito ha risposto: "Profonda stima". Se le nostre vite potranno riprendere a scorrere nella normalità, sarà anche grazie a loro.