Lazio, Adekanye: "Primo giorno di lavoro positivo!"

Torna ad animarsi Formello: oggi la Lazio si è incontrata al centro sportivo biancoceleste per il primo allenamento della preparazione. Una giornata importante, a cui Lucas Leiva ha prontamente dedicato un post sui social network: "19/20, primo giorno". Entusiasmo allo stato puro, poi, per il nuovo arrivato in casa biancoceleste, Bobby Adekanye: "Primo giorno di lavoro positivo, oggi". Anche Luis Alberto saluta il primo allenamento su Instagram: "Siamo tornati". La stagione si accende, la Lazio mette il turbo e ricomincia a lavorare. In attesa del ritiro ad Auronzo.