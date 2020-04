Lazio, Agostinelli: "Operazione Leiva? Se si torna a fine maggio non avrà problemi"

Calcio fermo per l'emergenza Coronavirus, ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Leiva operato? Se il campionato inizierà a fine maggio credo lo troveremo bene. Può fare la preparazione per recuperare, il menisco oggi non richiede tempistiche lunghissime. Qualcosa sicuramente rischia di perdere, in questo momento deve stare fermo e non può fare nulla. Non credo però ci saranno grossi problemi. Avrà qualcosa in meno dei compagni dovendo restare fermo più a lungo ma niente di che. Per quanto riguarda la posizione presa dalla UEFA, fa capire cosa vogliono, cioè ripristinare i campionati per tornare lentamente alla normalità. L'Europeo e le Olimpiadi sono stati spostati, un passo importante è stato fatto".