Lazio, Alexandru (Eurosport Romania): "Il Cluj farà catenaccio. Radu non gioca mai contro le romene"

Ion Alexandru, giornalista di Eurosport Romania, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare come il Cluj sta preparando la sfida di domani sera, fondamentale per entrambe le squadre: "Il Cluj ha un allenatore esperto che sa perfettamente giocare queste partite. Conosce i giocatori e metterà in campo una squadra corta, soprattutto molto difensiva. Ci sarà un turnover totale. Dan Petrescu in estate ha fatto tutti gli acquisti necessari per avere due squadre, una per giocare il campionato e l'altra per l'Europa League. Per questo il Cluj è la Juventus di Romania. Comunque, per la sfida di domani è previsto un serrato catenaccio. Cercheranno di colpire la Lazio su contropiede. Abbiamo giocatori importanti come Culio, Bordeianu e Omrani che possono mettere in difficoltà la Lazio. Sicuramente la squadra cercherà il punto fondamentale all'Olimpico, piuttosto che contro il Celtic. Comunque in Romania si parla molto della squadra di Inzaghi. C'è Radu che è romeno ed è un ottimo difensore ma non so perchè, in tutti questi anni, quando la Lazio si è trovata a dover sfidare una squadra romena lui ha avuto sempre qualche problema e non ha mai giocato. Non so se sia una coincidenza..."