Lazio, all'Olimpico non si passa: i dati tra i migliori d'Europa

L'Olimpico in questa stagione è diventato un vero e proprio fortino per la Lazio, nonostante l'assenza costante di pubblico da oltre un anno. Numeri impressionanti, riportati da Lazio Page, sul rendimento casalingo dei biancocelesti tra le mura amiche: decima vittoria consecutiva in casa, (seconda migliore striscia d’Europa), e diciannovesima partita consecutiva in casa in gol (terza migliore striscia d’Europa). Inoltre, con il 3-0 ai rossoneri i capitolini hanno interrotto la striscia di 4 vittorie esterne consecutive del Milan (terza d’Europa).

Calciomercato Lazio, gli agenti di Kökcü a Roma: da Formello smentiscono qualsiasi trattativa

Lazio – Milan, le pagelle dei quotidiani: Correa super, Immobile risolutore

TORNA ALLA HOME PAGE