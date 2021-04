Calciomercato Lazio, gli agenti di Kökcü a Roma: da Formello smentiscono qualsiasi trattativa

La Lazio si muove sul mercato e lo fa in ottica futura, con colpi giovani e il cui prezzo del cartellino sia possibilmente non troppo elevato. Ecco perché l'identikit di Orkun Kökcü, classe 2000 di proprietà del Feyenoord, sembrava perfetto per i biancocelesti. Per il trasferimento del centrocampista gli olandesi chiedono una cifra che si aggira intorno ai 10-12 milioni ma, riporta la rassegna stampa di Radiosei, da Formello fanno sapere che non c'è alcuna trattativa in corso. Gli agenti del giocatore ieri erano a Roma ma, a quanto pare, non per parlare con la Lazio. Vedremo se si tratta di una strategia per lavorare sotto traccia al suo acquisto o meno.