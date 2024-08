Lazio | Amichevoli, campionato e sorteggi: il calendario di agosto - FOTO

È iniziato agosto. Ultime settimane prima dell'inizio ufficiale della stagione 2024/25. Ultime due amichevoli per la squadra di Baroni che affronterà il Frosinone (sabato 3 agosto) e il Cadice (sabato 10 agosto). A seguire la prima di campionato in casa contro il Venezia il 18. Una settimana dopo c'è l'Udinese alla Dacia Arena prima di ospitare il Milan all'Olimpico. Un giorno prima della sfida ai rossoneri sarà tempo di sorteggi di Europa League. Appuntamento fissato al 30 agosto. Nel corso del mese anche tre compleanni: Cataldi (6/08), Vecino (24/08) e Gila (29/08). La società capitolina ha pubblicato tutti gli impegni di agosto sui propri canali social.

