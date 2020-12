Lazio, anche Patric e Armini festeggiano sui social. I due in coro: "Bravi ragazzi, +3" - FT

Armini e Patric non sono scesi in campo questo pomeriggio all'Orogel Stadium. Tuttavia, nei minuti seguenti al triplice fischio di Spezia - Lazio, non sono mancati i loro post social. Entrambi hanno pubblicato su Instagram la foto dell'abbraccio di Milinkovic con i compagni al momento del gol, per poi complimentarsi con tutta la squadra e sottolineare l'importanza dei punti ottenuti. Sono tre, e portano i biancocelesti a quota 17 in classifica.

