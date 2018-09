Lazio - Apollon, Cucchi: "Vittoria importante, ma la squadra ha bisogno dei suoi tifosi". E su Milinkovic...

La Lazio riesce sempre ad analizzarla in modo impeccabile. È l'occhio esperto che fa di Riccardo Cucchi uno spettatore attento e obiettivo che, come di consueto, dopo ogni partita dei biancocelesti dice la sua su Twitter. Quella contro l'Apollon, a detta dell'ex radiocronista, è stata "una vittoria molto importante" e Felipe Caicedo si è dimostrato "decisivo". Per Cucchi al momento "la Lazio ha bisogno della fiducia dei suoi tifosi" - ieri all'Olimpico si è fatta sentire la vicinanza della Curva Nord - "la migliore condizione atletica arriverà". E sui singoli ha aggiunto: "Acerbi è un grande acquisto, mentre Milinkovic deve ritrovarsi".

Vittoria molto importante e #Caicedo decisivo, #Acerbi è un grande acquisto mentre #Milinkovic deve ritrovarsi. La #Lazio ha bisogno della fiducia dei suoi tifosi. La migliore condizione atletica arriverà. @OfficialSSLazio #LazioApollon — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) 20 settembre 2018