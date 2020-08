Lazio, Armini: "Onorato di aver fatto parte di questo gruppo" - FOTO

In questo finale di stagione Inzaghi ha coinvolto anche i ragazzi della Primavera. Colpa degli infortuni, ma anche del lavoro dimostrato dai più giovani una volta aggregati alla prima squadra. È il caso di Nicolò Armini, capitano della squadra di Menichini, che su Instagram ha pubblicato un lungo post di ringraziamento all'indirizzo di società e compagni: "Anche questa stagione è giunta al termine. Sono onorato di aver fatto parte di questo meraviglioso gruppo che, battendo record su record, ha fatto la storia di questo club...il mio club! Partendo dalla Primavera, dopo un anno difficile, in questo campionato abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra! Poi è arrivato il rinnovo del contratto, che mi legherà a questi colori ancora a lungo. E per finire, volevo ringraziare questi meravigliosi compagni, che fin dall’inizio mi hanno accolto in modo eccezionale, dandomi tanti consigli e facendomi sentire a mio agio".