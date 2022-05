Lazio Atletica Leggera, l'iniziativa per Piazza della Libertà: "Ogni sabato saremo qui" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Bella iniziativa quella portata avanti dalla Lazio Atletica Leggera in favore di Piazza della Libertà. L'obiettivo è quello di tenere pulito il luogo che il 9 gennaio del 1900 fu testimone della nascita della Società Podistica Lazio. L'attività verrà portata avanti ogni sabato fino alla fine dell'anno, e l'invito rivolto ai tifosi biancocelesti è di condivisione, di dare una mano per raggiungere insieme lo scopo. "Portiamo avanti questo progetto di lazialità, amicizia e condivisione. Tante sorprese per i prossimi mesi, tanti progetti, tante idee. Invitiamo tutti gli amici a passare, a venire, a condividere questa bella iniziativa. Ogni sabato fino a fine anno, è stato già calendarizzato, saremo qui. Forza Lazio sempre", il messaggio della Lazio Atletica Leggera.

