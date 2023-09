Lazio-Atletico Madrid, Impallomeni: "I principi sono quelli, Sarri e Simeone..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poche ore ancora e poi la Lazio farà il suo esordio in Champions contro l'Atletico Madrid. In attesa del calcio d'inizio, in programma alle 21 all'Olimpico, Stefano Impallomeni ha espresso le sue sensazioni sul match. Queste le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervento a TMW: "I principi rimangono quelli, hanno due stili di pensare il calcio differente Sarri e Simeone. Mi ha sempre incuriosito come Simeone abbia dato filo da torcere alle grandi negli anni col suo gioco soprattutto in fase di non possesso. Si muoveva in maniera armonica, compatta, con un 4-4-2 di una facilità disarmante ma che in fase d'attacco si trasformava. Le squadre che vincono è difficile che giochino male. Devi essere bravo, uno specialista del tuo gioco. La Juve del Trap dava spettacolo a suo modo. Sarri e Simeone sono due bravi allenatori, ma servono anche degli interpreti per ottenere risultati. Ripetersi sarà difficile per la Lazio, però deve provare a vincere qualcosa".

