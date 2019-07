Lazio, auguri speciali: buon compleanno agli ex Lopez e Stam

Non ha lasciato una grande impronta in termini statistici, ma Claudio Lopez è sicuramente uno degli ex calciatori più amati dalla tifoseria biancoceleste. Arrivato a Roma nell'estate del 2000, dopo un'avventura entusiasmante al Valencia, el Piojo restò per 4 anni con la maglia della Lazio, segnando 29 reti in 106 presenze. L'argentino venne poi ceduto al Club America, mentre finì poi la sua carriera negli USA con la maglia dei Colorado Rapids. Oggi Lopez compie 45 anni e per lui un arriva un pensiero da tutto il mondo biancoceleste. E fa festa anche Jaap Stam. L’ex difensore, oggi allenatore del Feyenoord, spegne 47 candeline.

LAZIO, OPERAZIONE CIPRIANO

LAZIO, QUINTO GIORNO DI RITIRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE