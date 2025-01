Lazio, Baroni a Sky: "In Europa niente calcoli. Rovella-Guendouzi? Sto valutando..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad il tecnico della Lazio Marco Baroni ha espresso le sue sensazioni in vista del match ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo il nostro percorso, siamo contenti della prestazione di Verona ma domani è un'altra gara importante, una gara contro un avversario di livello, una squadra che ha grande solidità e compattezza. Se non erro è la seconda miglior difesa nei primi cinque campionati in Europa quindi le difficoltà ci saranno ma noi torniamo a casa, davanti al nostro pubblico e sappiamo la grande importanza di questo match".

GIRONE - "Non possiamo fare calcoli, questa squadra deve giocare sempre per vincere, sappiamo che l’avversario è importante ma proprio per questo dobbiamo fare una gara di grandissimo livello".

GUENDOUZI E ROVELLA - "Sto valutando se far riposare uno dei due, la gara è lunga. Principalmente occorrerà giocare in sedici, come dico sempre, perché da questo punto di vista queste sono gare dove chi va dentro è importante come chi parte".

DELE-BASHIRU - "Ci darà grandi soddisfazioni, deve stare sereno anche se trova meno spazio per lui è fondamentale il percorso. Ogni volta che c’è l’opportunità di andare in campo deve alzare il livello perché ha grandi potenzialità e vogliamo farlo crescere".

DIA E CASTELLANOS - "C'è la possibilità che possano scendere in campo insieme. Stanno bene entrambi, chiaramente sappiamo che per noi sono giocatori importanti perché ci danno manovra e hanno una mobilità che mette in grande difficoltà l'avversario quindi saranno della partita".