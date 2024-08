Lazio, Baroni: "Castellanos? Ha fatto un eurogol, ma non basta..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, al termine della partita pareggiata dalla Lazio 1-1 contro il Southampton, il tecnico Marco Baroni ha commentato il super gol realizzato da Castellanos, sottolineando però anche la necessità di essere più cattivi sottoporta per non rischiare di avere problemi in fase realizzativa: "Il gol di Taty? Eurogol, però va sottolineato di più il gol che non ha fatto sulla traversa. Deve essere più preciso, la squadra ha avuto tante occasioni. Bisogna calciare, attaccare la porta e migliorare ancora nella finalizzazione. Uno come lui deve fare gol. Abbiamo avuto occasioni, come con Lazzari, ma anche tante altre"