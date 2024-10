Lazio, Baroni: "Obiettivo Champions? Io sono un uomo del fare..."

La Lazio non sbaglia e contro il Genoa porta a casa tre punti importantissimi che la proiettano a quota 16 punti in classifica. Al termine della sfida mister Baroni, in conferenza stampa, ha così parlato di un possibile obiettivo Champions per i biancocelesti: "Io sono un uomo del fare, non del dire. Dire, potrei anche dirlo, ma cosa cambierebbe? Noi dobbiamo fare. Siamo tutti ambiziosi. Vogliamo far bene, però sappiamo che dobbiamo fare attraverso una crescita che la squadra sta facendo, e dare sempre tutto. La cosa che mi piace di questa squadra è che si spende, dà tutto".