Lazio, Baroni ricorda Eriksson: le parole del tecnico biancoceleste

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni ricorda Sven-Goran Eriksson. In conferenza stampa, l'attuale tecnico della Lazio ha speso due parole anche per il mister svedese scomparso pochi giorni fa, suo allenatore ai tempi della Roma: "Un ricordo bellissimo, di una persona straordinaria. Ero giovane, era un allenatore veramente attento alla cura e alla crescita dei giovani. Una bellissima persona, come tecnico inutile spendere parole, sapete la sua grandezza. Una mancanza enorme per tutto il movimento".