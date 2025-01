Lazio, Baroni sul possibile derby agli ottavi: il commento del tecnico

La Lazio arriva prima nel girone unico di Europa League. La squadra di Marco Baroni, nonostante la sconfitta contro il Braga, riesce a confermarsi in prima posizione e a volare direttamente agli ottavi di finale della competizione, dove affronterà una tra Porto, Viktoria Plzen e Ferencvaros. Proprio in merito al sorteggio, in conferenza stampa il tecnico biancoceleste ha risposto ad alcune domande restando però molto generico:

"Significherebbe buttare via energie pensarci. Ci teniamo ad arrivare fino in fondo, ci sono squadre di grandissimo livello dove non ci saranno margini di errore. Ora faremo qualche settimana piena di lavoro, ne abbiamo bisogno, così come recuperare giocatori che non abbiamo da tempo. I rientri ci aiuteranno a rialzare il nostro livello. Possibile derby? Non so cosa volete sentir dire, quando sei in una competizione così si trovano avversarie forti. Abbiamo conquistato la possiiblità di aspettare. Attenderemo, mi interessa lavorare e alzare il livello ancora di più. Per essere pronti a sfide da dentro o fuori".