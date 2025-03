Lazio, Baroni svela le condizioni di Marusic: ecco quando tornerà

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno scontro di gioco con Theo Hernandez duro, fin troppo duro. Adam Marusic resta a terra, prova a a continuare, si sforza fino al 47', ma poi all'intervallo è costretto al cambio. Il colpo all'altezza del ginocchio è decisamente duro, motivo per cui anche solo poggiarlo gli causa dolore. Le condizioni del terzino della Lazio andranno ora monitorate nelle prossime ore, ma per fortuna non dovrebbero essere gravi e gli dovrebbero permettere di tornare in campo già in occasione del prossimo allenamento. A svelarlo, in effetti, è lo stesso Marco Baroni che, dopo la vittoria della Lazio a San Siro contro il Milan, è intervenuto in conferenza stampa.Di seguito le sue parole.

BARONI SU MARUSIC - "Adam ha una forte contusione sul ginocchio, conto che sia solo una botta e che possa tornare in campo domani o dopodomani". Nulla di preoccupante, dunque, un problema che non dovrebbe aggiungere Adam Marusic alla lista dei calciatori infortunati, tra i quali per il momento rientrano:Hysaj, Dele-Bashiru e il Taty Castellanos, con la siutazione di Romagnoli che andrà seguita nelle prossime ore, ma anche questa non sembrerebbe preoccupante.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.