Lazio, Bastos premiato dall'ambasciata dell'Angola - FOTO

Giornata speciale per Bastos. Il difensore della Lazio è stato premiato oggi dall'ambasciata dell'Angola come rappresentante dello stato africano nel calcio. Sul suo profilo Instagram il numero 15 ci ha tenuto a ringraziare, esternando tutta la sua felicità: "Sono onorato di ricevere il certificato di merito per aver rappresentato l'Angola nel calcio. Un ringraziamento all'ambasciata dell'Angola in Italia, in particolare all'eccellente ambasciatore Fatima Jardim per il riconoscimento".

