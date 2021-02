Lazio - Bayern Monaco, Sconcerti: "Biancocelesti coscienti, non arrendevoli"

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio del match di stasera: "Un premio lo hai già ottenuto andando in Champions, ed è pure abbastanza largo. In pochi paesi la quarta classificata va in Champions, il Portogallo per esempio ne ha due sole, e non è una nazione così inferiore all'Italia. Non credo all'arrendevolezza della Lazio, ci sarà coscienza della differenza di qualità. Quando si conoscono i propri limiti, si ha pure libertà".