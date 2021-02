Lazio - Bayern Monaco, Sconcerti: “Troppa differenza di qualità”

Le gare di andata degli ottavi di Champions League hanno visto uscire sconfitte tutte e tre le italiane rimaste in gioco: Lazio, Juventus e Atalanta. Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato in particolare la gara dei biancocelesti contro il Bayern Monaco: "La Lazio ha commesso errori evidenti e c'era una differenza di qualità ammessa anche da Inzaghi. Non era questione di tattica. C'è una diversità di gioco che si è evidenziata in tre modi diversi".