Lazio, Beppe Signori ricorda Pennacchia: il post social – FOTO

Nella giornata di ieri si è spento Mario Pennacchia, illustre giornalista e non solo. Oltre ad aver scritto per le più importanti testate ha partecipato attivamente anche alla vita societaria della Lazio, divenendo responsabile della comunicazione nell’era Cragnotti. Non solo la società biancoceleste ma anche i calciatori che hanno avuto il piacere di conoscerlo, ci tengono a ricordarlo. Tra questi Beppe Signori che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Ciao Mario, grazie per aver trasformato un rapporto di lavoro in amicizia, quella vera, che ti illumina nei momenti bui. Le persone come te lasciano segni indelebili nella vita delle persone che incontrano e sappi che per me sarai sempre presente.Beppe”.

