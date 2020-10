Lazio, Bianchi: "I biancocelesti faranno un'altra grande stagione. Su Caicedo..."

L'ex attaccante della Lazio Rolando Bianchi, ha detto la sua sui ai microfoni di Lazio Style Radio sui biancocelesti: "Ripetersi non sarà facile ma la Lazio ha tutte le carte in regola per riuscirci. I biancocelesti hanno un grande allenatore e tanti calciatori di qualità, per questo sono fiducioso sul fatto che sarà un'altra annata importante. Sono favorevole poi a far giocare la Champions League a quelli che se la sono guadagnata lo scorso anno grazie ad un campionato incredibile. Mi ha fatto piacere infine la permanenza di Caicedo, che conosco bene: Felipe ha le caratteristiche giuste per giocare con ogni attaccante di Inzaghi ".

