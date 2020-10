Fiorentina, Callejon: "Avevo tante offerte, era importante restare in Italia"

Dopo 7 anni al Napoli, Josè Maria Callejon ha deciso di lasciare il club partenopeo e di sposare il progetto della Fiorentina. L'esterno spagnolo è stato al centro del mercato estivo e il suo nome è stato accostato anche alla Lazio. Oggi, nel giorno della presentazione, in conferenza stampa, lo stesso Callejon ha fatto chiarezza sulla trattativa che lo ha portato a Firenze: "Avevo tante offerte e tante squadre. Ho parlato con Pradè e con il mister ed era una delle proposte che mi piaceva di più. Poi mi hanno convinto e per me era importante restare in Italia. Sono sette anni che vivo in Italia e la mia famiglia qui starà da Dio. Queste sono le cose che mi hanno spinto a scegliere Firenze".

