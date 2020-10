Lazio-Bologna, biancocelesti a caccia della prima vittoria in campionato all'Olimpico

Un avvio altalenante quello della Lazio che ha alternato ottime prestazioni, come quella a Cagliari e con il Borussia Dortmund, ad altre rivedibili, come con Atalanta e Sampdoria. I numeri dicono 4 punti in campionato in 4 partite, e 3 punti su 3 disponibili in Champions League. Una notte magica quella di martedì scorso che ha messo a tacere tutte le critiche dopo la sconfitta di Genova. Domani sera, la squadra di Inzaghi tornerà di nuovo in campo e ospiterà il Bologna di Mihajlovic. i biancocelesti vogliono e devono tornare al successo per non perdere la scia delle prime posizioni. Di fronte avranno un Bologna reduce da due sconfitte consecutive, con il Benevento e nel derby contro il Sassuolo. La Lazio vorrà anche trovare i primi tre punti del suo campionato tra le mura amiche dello Stadio Olimpico. Sin qui, solo un punto nella Capitale maturato grazie al pareggio 1-1 contro l'Inter. Domani ore 20:45, l'occasione per dare continuità al match con il Dortmund e trovare la vittoria in Serie A all'Olimpico.

UFFICIALE - Bastos ceduto a titolo definitivo all'Al-Ain: il comunicato della Lazio

Lazio, il punto dall’infermeria: Lazzari corre verso la Champions

TORNA ALLA HOME