Lazio - Bologna, i convocati di Inzaghi: out Strakosha e Milinkovic, presente Pereira - FOTO

Le novità anticipate in vista di Lazio - Bologna, sono state confermate dalla lista dei convocati biancocelesti diramata dalla società sui canali social ufficiali: Reina esordirà con l'aquila sul petto, Milinkovic riposerà in vista di mercoledì, dato che contro il Dortmund era uscito dal campo dolorante, tornerà Lazzari dopo lo stop per infortunio e in panchina ci sarà per la prima volta Pereira.

I CONVOCATI - Di seguito la lista completa dei giocatori chiamati da Inzaghi: Alia, Reina, Acerbi, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Vavro, Akpa Akpro, D. Anderson, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, Pereira, Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.