Lazio-Bologna, parla il doppio ex Poli: "Bologna casa mia, ma i tifosi laziali..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Poli, che ha trascorso alla Lazio due anni, dal 1985 al 1987, ha parlato al Resto del Carlino della sfida in programma domenica sera contro il Bologna, altra squadra in cui ha militato in carriera. Queste le sue parole: "Il gioco del Bologna non mi convince. Il lavoro di Italiano quest’anno è difficile. In campo vanno i giocatori e alla fine sono quelli che determinano, però fin qui non ho visto una qualità di gioco paragonabile a quella della scorsa stagione.

LAZIO-BOLOGNA - è la mia partita del cuore. Bologna è casa mia, ma anche alla Lazio i tifosi mi fanno sentire a casa: ogni volta che li incontro mi trattano come uno che con quella maglia abbia vinto uno scudetto. Quella del 1986/87 annata indimenticabile: con Fascetti in panchina e quei 9 punti di penalizzazione che avrebbero steso un toro. Fu una grande sofferenza, ma alla fine arrivò il mio gol a Napoli nello spareggio col Campobasso. Sono passati quasi quarant’anni, ma per i laziali sono rimasto un mito.

BARONI - fu mio compagno al Bologna in Serie B, nel 1991-92. Non ho bei ricordi: Baroni arrivava dal Napoli e legò subito con Pazzagli, Gerolin e Incocciati, ingaggiati anche loro in estate. Si crearono due gruppi che spaccarono lo spogliatoio: da una parte i nuovi arrivati e dall’altra noi della vecchia guardia, io, Villa, Mariani, che eravamo molto legati a Maifredi. Ma gli altri spingevano per Sonetti e alla fine i dirigenti ascoltarono loro: Gigi saltò e arrivò Sonetti. Per Baroni allenatore, invece, giù il cappello: ha plasmato una Lazio che fa cose semplici, ma che è bella ed efficace: tutti in campo si muovono all’unisono e sanno esattamente cosa fare. E là davanti c’è quel Castellanos che mi piace da matti."