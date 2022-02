Lazio - Bologna: Rodia: "Lazzari? Trauma distrattivo ai flessori. Acerbi..."

Termina per 3-0 allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio beffa il Bologna con un Immobile super affamato e con un doppio Mattia Zaccagni. La squadra di Maurizio Sarri si rialza dopo la disfatta di Milano e continua così la striscia positiva di vittorie in campionato. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Dott. Rodia: "Lazzari? Chiaramente abbiamo abbiamo bisogno di qualche ora per fare una diagnosi. Manuel ha avuto un trauma distrattivo a carico dei flessori della coscia destra, la diagnosi è un risentimento sui flessori. Nei prossimi giorni valuteremo il tutto. Per Acerbi direi che procede bene il recupero, lui ha già da diversi giorni incrementato il suo recupero atletico, siamo ottimisti per un suo recupero in tempi brevi".

AKPA - "Akpa Akpro, anche lui ha ripreso gli allenamenti con la squadra, si tratta di poco tempo e anche lui sarà recuperato. Siamo stati un po' sfortunati con Lazzari ma siamo alle battute finali per Acerbi e Akpa".