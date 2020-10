Lazio - Borussia Dortmund, la carica dei tifosi arriva da Ponte Milvio - FT & VD

"E' una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale". Ricordando la canzone di Jovanotti, questo si ripetono in testa i tifosi della Lazio, pronti ad affrontare il ritorno in Champions dopo 13 anni. Sembra essere una giornata come le altre, ovattata dai problemi generali che attanagliano la popolazione mondiale, ma il tifoso biancoceleste sa benissimo che queste sono ore importanti: dopo tanto tempo l'aquila torna a volare in Europa e lo fa in grande stile. Questi momenti vanno vissuti dandogli la giusta importanza, dato che non si potrà assistere alla partita dai seggiolini dell'Olimpico. Per questo il calore del popolo laziale arriverà direttamente da Ponte Milvio, dove i supporters si sono ritrovati dalle ore 18:00 per alimentare quel fuoco pieno di passione e amore che arde per i colori biancocelesti.

CLICCA QUI PER IL VIDEO