Lazio-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: Inzaghi ritrova Immobile per la Champions

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BORUSSIA DORTMUND - La Lazio può spazzare via la brutta prestazione offerta contro la Sampdoria già nella sua prima, grande notte di Champions League attesa per anni, trovando il riscatto di fronte al Borussia Dortmund per ripartire con fiducia rinnovata. Inzaghi ha ancora qualche giorno per risolvere alcuni dubbi di formazione, il più grande è quello legato a Luiz Felipe. Dall'amichevole contro il Frosinone del 12 settembre il brasiliano non si è più rivisto, concentrandosi unicamente sul recupero della caviglia. Venerdì ha svolto allenamento differenziato con Immobile, che era squalificato con la Sampdoria, testando il campo. Bisogna capire se la sua corsa contro il tempo avrà il traguardo martedì, giorno della sfida al Borussia, o se invece ci sarà di nuovo Hoedt. Sugli esterni torneranno calciatori di ruolo: Marusic e Fares non erano in condizione per la Samp e Inzaghi ha preferito risparmiarli sganciandoli solo a partita in corso in vista proprio dell'esordio in Champions League. Per l'attacco c'è una certezza e si chiama Ciro Immobile che ritorna dopo la squalifica in campionato. Per un posto al suo fianco se la giocano Correa e Muriqi: il Tucu è il titolare, ma il "pirata" ha esordito a Marassi dando buone risposte.

Le probabili formazioni di Lazio-Borussia-Dortmund

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe/Hoedt; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Emre Can; Meunier, Delaney, Witsel, Guerreiro; Reyna/Reus, Sancho; Haaland. ALL.: Favre

