Lazio, botta e risposta Sarri - Lega: va bene la teoria, ma la pratica...

"C'è da considerare una cosa assurda: la Lega ci ha messo una partita di campionato a 61 ore dalla fine della partita europea. Mi sembra fuori dal mondo, ma dobbiamo adeguarci". Maurizio Sarri ha mandato una stoccata in vista di Bologna - Lazio di domenica alle 12.30 e la Lega ha risposto con un comunicato in cui viene sottolineato il rispetto delle 48 ore tra la partita di stasera e quella del Dall'Ara. Il tecnico biancoceleste però non ha mai parlato di violazioni del regolamento, bensì ha lamentato, all'interno del perimetro regolamentare, un margine ristretto di tempo tra le due partite, in particolare in confronto alle altre squadre impegnate in Europa. Di seguito lo schema con le partite disputate dalle italiane nelle coppe e il programma della prossima giornata di campionato.

Martedì 28 settembre

Ore 18.45 Shakhtar - Inter, ore 21.00 Milan - Atletico Madrid.

Mercoledì 29 settembre

Ore 18.45 Atalanta - Young Boys, ore 21.00 Juventus - Chelsea.

Giovedì 30 settembre

Ore 18.45 Napoli - Spartak Mosca, ore 18.45 Zorja - Roma, ore 21.00 Lazio- Lokomotiv Mosca.

Sabato 2 ottobre

Ore 18.00 Torino - Juventus, ore 20.45 Sassuolo - Inter.

Domenica 3 ottobre

Ore 12.30 Bologna - Lazio, ore 18.00 Fiorentina - Napoli, ore 18.00 Roma - Empoli, ore 20.45 Atalanta - Milan.

