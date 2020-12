Lazio, Brambati: “Con il Napoli partita della svolta. Può rilanciarsi per la zona Champions”

La Lazio cerca continuità nelle prestazioni per onorare tutti gli impegni della stagione. Ai microfoni di TMW ne ha parlato Brambati: "Con il Napoli potrebbe essere la partita della svolta, ma ultimamente la Lazio mi sta deludendo. Ha un organico importantissimo, sta patendo troppo le partite di Champions, che hanno portato via tante energie psico-fisiche. Forse non ha i ricambi adatti per giocare due impegni così importanti. E’ vero che al Napoli mancano giocatori importanti, ma se vinci è sempre contro il Napoli e ti rilanci per la zona Champions”.