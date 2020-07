Lazio - Brescia, l'arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

Mancano due partite per chiudere questa strana ed emozionante stagione. Sei punti disponibili per la Lazio per cercare di arrivare più in alto possibile. Due gare a disposizione di Ciro Immobile per incrementare la sua moltitudine di gol segnati e sedersi sul trono che lo incoronerebbe come il miglior attaccante europeo. Primo ostacolo dei due, per i biancocelesti, sarà il già retrocesso Brescia. Per la gara che si giocherà all'Olimpico domani sera, l'AIA ha scelto come arbitro Luca Massimi di Termoli, Fiorito e Mastrodonato come guardalinee, Guida quarto uomo e al VAR Di Paolo coadiuvato da Longo.

I PRECEDENTI - Il fischietto di Termoli è alla prima volta con i biancocelesti, mentre ha già diretto due volte le Rondinelle. Vedremo come si comporterà al debutto sul prato dell'Olimpico.

