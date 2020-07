Calciomercato Lazio, previsto nuovo vertice per Kumbulla

Nuovo assalto per Kumbulla. Il lavoro del ds Tare fatto al Bentegodi con Setti del Verona ha mosso passi non determinanti ma indicativi. È previsto infatti un nuovo vertice che andrà in scena entro una settimana tra le dirigenze, per provare a dare una svolta alla trattativa. Il difensore ha da tempo dato priorità alla Lazio, ma manca ancora l'intesa tra le società. L'Hellas, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, conta sul rilancio dell'Inter che arriverebbe ai 30 milioni richiesti, ma potrebbe rifarsi sotto anche la Juve: Sarri avrebbe richiesto un marcatore puro, vista la probabile cessione di Rugani e le condizioni precarie di Chiellini. I biancocelesti devono fare in fretta e aumentare l'ultima offerta di 22 milioni più il cartellino di Andrè Anderson: agli scaligeri il brasiliano piace ma non c'è accordo sulla valutazione, e i capitolini potrebbero offrire un'altra contropartita per far quadrare una volta per tutte i numeri.

Calciomercato Lazio, tutto su Mayoral: contatti anche con il Real, la situazione

Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Inter avanti per Kumbulla, occhio alla carta Vergani..."

TORNA ALLA HOME PAGE