Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Inter avanti per Kumbulla, occhio alla carta Vergani..."

L'Inter spinge per Marash Kumbulla, continuano i contatti tra i nerazzurri e il Verona per trovare l'accordo definitivo. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in onda su Sky Sport, la chiave per arrivare alla quadratura del cerchio può essere Edoardo Vergani, attaccante, classe 2001, di scuola Inter, che piace molto all'Hellas: "L'Inter continua a spingere per Kumbulla, su cui c'è anche la Lazio, ma mi sembra che i nerazzurri abbiano gli argomenti giusti per arrivare a una definizione e uno può essere Edoardo Vergani, che Marotta stava inserendo già lo scorso anno nella trattativa con la Roma per Dzeko e che ora può andare a Verona, visto che piace molto al club di Setti". La Lazio rimane sul giocatore, ha offerto 20 milioni più il cartellino di Andre Anderson, difficile che Lotito decida di alzare ulteriormente la proposta, i biancocelesti sono convinti d'aver fatto il massimo per arrivare a Kumbulla. Basterà? I prossimi giorni saranno quelli decisivi.