Lazio, Briga contro Vavro: "Fuori rosa e differenziati fino alla scadenza del contratto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno scivolone non di poco conto quello commesso da Denis Vavro. Il calciatore di proprietà della Lazio si è lasciato andare a dichiarazioni decisamente poco carine nei confronti del club biancoceleste in una diretta su Twitch. "Odi la Lazio? Si certo!", queste le parole pronunciate dallo slovacco che poi ha tentato di correggere il tiro non riuscendoci. Questo il pensiero del cantante Mattia Briga su Twitter: "A questo punto Vavro non lo venderei nemmeno più. Lo metterei fuori rosa e gli farei fare differenziati da solo fin quando non scade il contratto".