Vavro: "Odio la Lazio" e poi si corregge. La frase scatena l'ira dei tifosi - VD

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Denis Vavro è sempre più lontano dalla Lazio. Il giocatore in una recente intervista ha dichiarato che quando vestiva i colori biancocelesti ha perso la voglia di giocare a calcio. Adesso il difensore è al centro della trattativa tra il Copenhagen e la Lazio ma ad oggi si è verificato un fatto molto grave che va a ledere la figura del club capitolino. Nel corso di un'intervista rilasciata su Twitch (il video è a fine articolo), un ragazzo lì presente ha rivolto a Vavro la seguente domanda: "Odi la Lazio?". Immediata la replica dello slovacco: "Sì certo!". La dichiarazione ha fatto il giro del web, i tifosi sono arrabbiati per quanto espresso tanto da riempire la diretta su Twitch piena di critiche e insulti. Il difensore subito dopo ha provato a correggere il tiro dicendo che non odia la Lazio, ma ormai il danno è già stato fatto. Da capire se la società biancoceleste prenderà dei seri provvedimenti in merito. Di seguito la clip.