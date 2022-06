Calciomercato Lazio, si tratta per Vavro al Copenaghen: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ultime ore di prestito di Denis Vavro al Copenaghen. Da domani, in assenza di un accordo sulla cessione a titolo definitivo, il difensore slovacco tornerà alla Lazio. I danesi non hanno esercitato il diritto di riscatti fissato, ma la trattativa tra le parti prosegue e le posizioni non sono lontane: secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei i danesi offrirebbero 3,7 milioni più il 10% della futura rivendita, mentre i biancocelesti chiedono 4,5 milioni. Filtra ottimismo però rispetto alla chiusura positiva, come rivelato dallo stesso calciatore.

