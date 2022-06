PAIDEIA - Cancellieri, primo giorno di Lazio: visite mediche posticipate

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Trattativa cotta e mangiata. Ieri la Lazio ha chiuso per Matteo Cancellieri, oggi il classe 2002 è atteso in Paideia per le visite mediche d'idoneità. I controlli, previsti per questa mattina, sono stati posticipati verso l'ora di pranzo. Il giocatore è atteso in clinica verso le ore 14. È stato pagato intorno ai 7 milioni di euro, è il secondo acquisto estivo dopo Marcos Antonio, prelevato dallo Shakhtar Donetsk.