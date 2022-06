Calciomercato Lazio, Vavro: "Penso che alla fine i club si accorderanno..."

Denis Vavro ha svolto il ritiro con il Copenaghen e ora spera che si trovi l'accordo con la Lazio per il trasferimento. Il giocatore si è detto speranzoso.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La trattativa tra Lazio e Copenaghen prosegue, la differenza tra i club è minima e sulla buona riuscita della trattativa ci sono ottime sensazioni. A confermare la situazione e a mostrarsi speranzoso è anche il diretto interessato Denis Vavro, reduce dal ritiro svolto interamente con il club danese e intervenuto nel podcast di BT "The Transfer Window":

"Io sono positivo. Sono positivo ogni giorno, penso che diventerò un giocatore del Copenaghen. Penso che il trasferimento avverrà questa settimana. Forse Venerdì o Sabato. Ma non ne sono sicuro. Adesso sto tornando a casa. Sono all'aeroporto. Sto volando per tornare in Slovacchia. Cosa manca per chiudere? Non lo so. Queste sono domande che devi porre al mio agente".