Lazio, buone notizie da Formello: Correa si allena in gruppo in vista del derby

Buone notizie giungono da Formello. Nella seduta di rifinitura alla vigilia di Lazio - Roma, Joaquin Correa si allena regolarmente in gruppo. Segnali incoraggianti per Simone Inzaghi che vuole almeno portarlo in panchina per il derby per poterlo sfruttare eventualmente nella parte finale di gara. Dal primo minuto al fianco di Immobile ci sarà Caicedo, ma l'argentino potrebbe comunque dare il suo contributo per la causa.