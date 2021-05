Lazio, buone notizie per Inzaghi: Escalante pronto a tornare in campo - FOTO

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista della gara di mercoledì contro il Parma. Dopo il ko maturato ieri contro la Fiorentina la Lazio è chiamata a rialzare la testa anche se dovrà fare a meno di molti giocatori tra infortuni e squalifiche. Non ci saranno infatti Leiva e Pereira e molto probabilmente anche Milinkovic sarà out dopo l'operazione al setto nasale. Tornerà invece Escalante fermo da circa un mese a causa di un infortunio muscolare al polpaccio. A confermare la notizia è lo stesso giocatore che su Instagram ha postato una foto e la didascalia: "Felice di tornare".

Lazio, l'anticipo del sabato sera è un tabù: contro la Roma l'occasione di riscatto

Lazio, fuori casa sei irriconoscibile: a Firenze la decima sconfitta

TORNA ALLA HOMEPAGE