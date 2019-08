Lazio, BusInsieme riparte a cominciare dal derby: tutte le info e i prezzi

Una notizia a lungo attesa da tantissimi tifosi della Lazio. Il servizio di Bus sharing denominato "BusInsieme" verrà rinnovato anche per questa stagione, dopo il grande successo dell'anno scorso. Si parte subito, fin dal primo turno di campionato che i biancocelesti disputeranno in casa: il derby contro la Roma dell'1 settembre. Ecco il comunicato del club diramato poco fa sul sito ufficiale sslazio.it: "La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio - Roma, in programma domenica 1 settembre ore 18:00, sarà riproposto, in via sperimentale, il servizio di Bus Sharing per lo stadio Olimpico riservato a un limitato numero di posti. I pullman, che si muoveranno da 12 diverse zone della città, giungeranno allo stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in via della macchia della Farnesina".

I dodici punti di incontro (e di partenza) distribuiti in varie zone della città sono i seguenti:

Piazzale Pier Luigi Nervi (Palasport), zona Eur; partenza alle ore 15:45

Piazza Cina (Mostacciano); partenza alle ore 15:50

Piazza Sirio (Lido di Ostia); partenza alle ore 15:10

Via Roberto Malatesta, Altezza L.go San Luca Evangelista; partenza alle ore 15:45

Via Tiburtina 757, Ipermercato Panorama; partenza alle ore 15:45

Viale J.F. Kennedy 84 (Ciampino), Altezza Palacavicchi; partenza alle ore 15:40

Via Vincenzo Giudice - Metro A - fermata Anagnina; partenza alle ore 15:50

Via Casilina 1011, Centro Commerciale Casilino; partenza alle ore 15:20

Via Ugo Ojetti, fronte supermercato Elite; partenza alle ore 15:45

Viale Jonio 386,altezza supermercato PAM; partenza alle ore 16:00

Via delle mimose, Tor Lupara; partenza alle ore 15:15

Piazza Roma Frascati; partenza alle ore 15:15

I pullman giungeranno allo stadio tra le ore 16:30 e le 17:00 circa.

Entro i 30 minuti successivi al termine della partita, i tifosi potranno risalire sui rispettivi mezzi, in sosta in via della macchia della Farnesina, e fare rientro presso gli originari punti di partenza. I bus esporranno un cartello indicante il punto d’incontro.

Per usufruire del servizio basta iscriversi al sito businsieme.com, scegliere il punto di partenza più comodo ed entrare a far parte del gruppo corrispondente.

Per info e prezzi clicca qui.

