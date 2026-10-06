Lazio, Caicedo risponde ad Adekanye: "L'ho messo nella cesta dei panni sporchi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono volati schiaffi a Formello. Così almeno ha raccontato l'ex attaccante biancoceleste Bobby Adekanye, intervistato in Olanda da Voetbal Primeur: "Alla Lazio Caicedo mi fece un duro intervento che non aveva alcun senso. Mi sono rialzato e gli ho chiesto: 'Cosa stai facendo?'. Lui ha risposto: 'E tu chi sei? Perché parli?'. Poi mi ha dato uno schiaffo in faccia. E io gliel'ho restituito subito", ha dichiarato. Su X, proprio Caicedo ha risposto a queste parole: "L'ho messo nella cesta con i panni sporchi", ha commentato. Di seguito il post.