Lazio, Cancellieri punge la Roma: festeggia la vittoria e ricorda il 'bis' - FOTO

La Lazio si aggiudica il derby e si impone ‘padrona di Roma’ per la seconda volta consecutiva, non accadeva dalla stagione 2011/12. All’andata fini 1 a 0 per i biancocelesti grazie alla rete di Felipe Anderson, stavolta ci ha pensato Zaccagni a metterci la firma. I festeggiamenti non sono finiti e, all’indomani della vittoria, Matteo Cancellieri ha voluto esprimere la sua felicità sui social. Solo una parola accompagna lo scatto, ‘BIS’ per rimarcare il successo. Non è casuale la scelta della foto, è quella dell’andata si. Un piccolo promemoria qualora qualcuno se lo fosse dimenticato.

