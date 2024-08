Lazio, Caressa: "Castellanos trascinatore emotivo, ho cambiato idea"

Nella Top 11 di Fabio Caressa della prima giornata di campionato c'è Valentin Castellanos, protagonista della vittoria della Lazio sul Venezia. Queste le parole del noto giornalista sull'attaccante argentino: "Le due squadre che mi sono piaciute di più sono Lazio e Juventus che però hanno affrontato le due squadre più in difficoltà. Castellanos non mi piaceva tanto, ma negli ultimi mesi dell’anno scorso e quest’anno mi ha fatto cambiare idea. Sta diventando il trascinatore emotivo della squadra e si incastona perfettamente in questa squadra costruita in maniera razionale e logica.