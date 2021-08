Lazio, Caressa: “Molto bene l’attacco, Luis Alberto deve migliorare una cosa”

Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha commentato la vittoria della Lazio nella prima giornata di campionato sul campo dell'Empoli. Queste le sue parole su Instagram: "Bene in attacco la Lazio, meno bene in difesa ma sappiamo che per imparare i movimenti di Sarri ci vorrà del tempo. Il tecnico dovrà risolvere anche la questione Luis Alberto e lo farà. A lui quel tipo di giocatore piace però lo spagnolo deve essere più disciplinato tatticamente".